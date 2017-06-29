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Рябков: в Москве внимательно изучают открытое письмо экспертов Путину и Трампу

Политика
29 июня, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В письме ведущие мировые эксперты в области безопасности призвали президентов России и США на планирующейся встрече в Гамбурге переломить негативную динамику в отношениях

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. МИД РФ внимательно изучает идеи, изложенные в открытом письме ведущих мировых экспертов, в котором они призвали президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа преодолеть разногласия между двумя странами. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, по крайней мере в Москве, внимательно изучаем эти идеи, анализируем их, мы считаем это ценным вкладом, особенно на нынешнем этапе, когда все смотрят на то, что произойдет в Гамбурге", - сказал он.

В письме, опубликованном во вторник на сайте Российского совета по международным делам (РСМД), ведущие мировые эксперты в области безопасности призвали президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на планирующейся встрече в Гамбурге переломить негативную динамику в отношениях. Письмо подписали бывший министр обороны Великобритании, председатель Совета директоров Европейского сообщества лидеров за многостороннее ядерное разоружение и нераспространение Десмонд Браун, бывший посол Германии в США, председатель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер, бывший глава МИД РФ и секретарь Совбеза РФ, президент РСМД Игорь Иванов и бывший председатель комитета по делам вооруженных сил Сената США, сопредседатель Инициативы по сокращению ядерной угрозы Сэм Нанн.

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