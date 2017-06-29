Захарова призвала Киев не мешать провокациями работе диппредставительств РФ на Украине

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинские власти не препятствовать нормальному функционированию в стране российских дипломатических и консульских учреждений. Такое заявление она сделала в четверг в ходе еженедельного брифинга.
"Мы призываем украинские власти принять необходимы меры по пресечению целенаправленных акций и провокаций, они препятствуют нормальному функционированию российских дипломатических и консульских учреждений на Украине и выполнению их работниками своих обязанностей в соответствии с венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях 61 и 63 гг. соответственно", - отметила она.
Заявление Захаровой последовало в связи с обсуждением в украинских СМИ задержания в Одессе некоего Игоря Ткаченко, которого подозревают в шпионаже в пользу России. "В последние дни украинские СМИ обсуждают очередной информационный вброс от Службы безопасности Украины относительно задержания в Одессе некого гражданина Игоря Ткаченко, его подозревают в какой-то противоправной деятельности, - отметила она. - При этом в адрес генерального консульства РФ в Одессе и его сотрудников прозвучали провокационные обвинения, которые базируются на вообще ничем не подтвержденном заявлении упомянутого гражданина, который был, как мы понимаем, просто назначен СБУ "московским шпионом". Заявления были о том, что им руководят якобы чуть ли не непосредственно российские дипломаты - какая-то абсолютная ерунда".
Официальный представитель МИД также подчеркнула, что "российская сторона оставляет за собой право на адекватные ответные действия в связи с недружественными действиями в отношении [российских] представителей на Украине".