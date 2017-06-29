Медведев пожелал Бердымухамедову здоровья и успехов в государственной деятельности

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с 60-летием.

Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"В телефонном разговоре председатель правительства России пожелал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности", - говорится в сообщении.

Лидера Туркменистана ранее поздравил также президент России Владимир Путин. Он подписал указ о награждении Бердымухамедова орденом Александра Невского. В документе отмечается, что президент Туркменистана награжден за "большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе".