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Песков: РФ примет меры для защиты прав задержанного в Луганской области россиянина

Политика
29 июня, 15:19 дата обновления: 29 июня, 15:36 UTC+3

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на украинские власти, что в Луганской области якобы попал в плен российский военный Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские власти примут меры для защиты прав задержанного в Луганской области Украины россиянина.

"Могу предположить, что, безусловно, как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут приниматься меры по защите всех законных прав (задержанного в Луганской области гражданина РФ)", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее русская служба Би-би-си сообщила со ссылкой на минобороны Украины и командование 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, что в Луганской области якобы попал в плен российский военный Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту. Минобороны России уже опровергло сообщения о том, что Агеев был российским военным.

"Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учетным данным Минобороны России, В. Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, на второй странице военного билета Агеева имеется соответствующая запись о том, что он уволен в запас в мае 2016 года. "Также в военном билете была бы запись о поступлении В. Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать", - отметили в ведомстве.

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