Песков: подвижек в плане подготовки встречи Путина и Трампа пока нет

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Никаких подвижек в плане подготовки отдельной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трама на полях саммита G20 7-8 июля пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакой встречи пока не готовится, пока никаких подвижек нет", - сказал он.
"Я по-прежнему не хотел бы комментировать газетную информацию, потому что крохи достоверной информации погибают под огромным количеством дезинформации, фейков, которые публикуются сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос о публикации в газете The Guardian сведений о том, что якобы США анализируют возможные уступки России перед встречей лидеров.
Песков напомнил, что сейчас речь идет лишь о том, что оба президента будут участвовать в саммите "двадцатки" 7-8 июля и смогут увидеться там. "Но если мы говорим об отдельной встрече, то такая встреча не готовится", - уточнил он.