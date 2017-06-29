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Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ

Политика
29 июня, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что не понимает, "о каком изменении статуса российского региона может идти речь", комментируя по просьбе журналистов высказывания Петра Порошенко

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия не намерена реагировать на заявления зарубежных лидеров относительно статуса регионов РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов высказывания президента Украины Петра Порошенко относительно статуса Крыма.

"Не понимаю, о каком изменении статуса российского региона может идти речь", - сказал Песков. "Мы не воспринимаем заявления (иностранных) лидеров относительно наших регионов", - добавил он.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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