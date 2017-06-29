В Кремле считают небезосновательными выводы из доклада Пентагона

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Выводы Пентагона о том, что РФ опасается попыток США сменить действующую в России власть, не безосновательны.
"Эта попытка анализа, которая сделана в упомянутом вами докладе (Пентагона), безусловно, имеет под собой основания", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Москва на протяжении многих лет уже неоднократно фиксировала попытки вмешательства в свои внутренние дела извне.
Ранее Пентагон в своем докладе "Военная мощь России" констатировал, что в Кремле не сомневаются, что Вашингтон готовится провести смену власти в России.