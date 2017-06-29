В Кремле считают небезосновательными выводы из доклада Пентагона

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Выводы Пентагона о том, что РФ опасается попыток США сменить действующую в России власть, не безосновательны.

"Эта попытка анализа, которая сделана в упомянутом вами докладе (Пентагона), безусловно, имеет под собой основания", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Москва на протяжении многих лет уже неоднократно фиксировала попытки вмешательства в свои внутренние дела извне.

Ранее Пентагон в своем докладе "Военная мощь России" констатировал, что в Кремле не сомневаются, что Вашингтон готовится провести смену власти в России.