Путин в четверг примет экс-госсекретаря США Киссинджера

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 29 июня краткую встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. "Киссинджер находится в Москве по случаю его участия в "Примаковских чтениях", которые сегодня стартовали, - заявил журналистам пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - И возможность его нахождения здесь используется для краткого общения (Путина и Киссинджера)".
Песков напомнил, что также 29 июня российский лидер примет главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля.