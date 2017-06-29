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Володин: РФ и Израиль всегда могут выйти на решения, которые послужат укреплению дружбы

Политика
29 июня, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Спикер Госдумы выразил надежду, что приезд председателя Кнессета Израиля Юлия Эдельштейна даст дополнительный импульс активизации отношений двух стран

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия и Израиль в рамках диалога всегда могут найти решения, которые будут служить укреплению дружбы между двумя странами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Кнессета Израиля Юлием Эдельштейном.

"Рады приветствовать вас в стенах Госдумы. Знаем, что вы у нас в первый раз, несмотря на большой опыт парламентской работы, учитывая, что вы были и депутатом, и заместителем председателя парламента Израиля. Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит дополнительным основанием, чтобы наши отношения развивались и чтобы парламентское измерение приносило ощутимые результаты нашим народам в решении конкретных вопросов", - подчеркнул Володин, открывая встречу со своим израильским коллегой. Российский спикер убежден, что парламентам двух стран "будет достаточно просто обсуждать разные вопросы", учитывая, что Эдельштейн "знает, любит Россию", а его родители живут в РФ.

"А все остальное всегда можно в рамках диалога обсудить, подвергнуть сомнению, но при этом выйти на те решения, которые будут служить укреплению дружбы между нашими странами, выстраиванию отношений", - отметил Володин. "Надеемся, что ваш приезд [в Москву] даст дополнительный импульс активизации этих отношений", - заключил спикер.

Эдельштейн, в свою очередь, отметил, что "отношения РФ и Израиля находятся на правильном пути". "Я считаю, что цель визита - расширить и укрепить отношения между двумя парламентами, и я думаю, что мы сможем лучше понимать друг друга, у нас есть все возможности для сотрудничества", - указал он.

"И даже в тех вопросах, которые мы видим не под одним углом зрения, у нас есть возможность обсуждать такие вопросы и сглаживать острые углы", - уверен председатель Кнессета.

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