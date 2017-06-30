Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шерпа РФ: теме борьбы с терроризмом посвятят отдельную встречу на G20

Политика
30 июня, 10:02 UTC+3

Светлана Лукаш заявила, что немецкое председательство рассматривает вариант отдельного заявления на эту тему

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проблематика противодействия терроризму будет обсуждаться в ходе отдельной сессии на предстоящем 7-8 июля саммите "двадцатки". Об этом сообщила в интервью ТАСС представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш. По ее словам, эти вопросы будут отражены в итоговом коммюнике лидеров, но, возможно, и принятие отдельного заявления по этому поводу.

"Немецкое председательство рассматривает вариант отдельного заявления на эту тему, возможно, как дополнения к общему итоговому коммюнике", - сказала она, отметив, что в той или иной форме упоминание антитеррористических усилий "безусловно, будет". "Окончательно это будет решено уже накануне саммита", - добавила шерпа, напомнив, что регулярная работа G20 посвящена прежде всего экономическим аспектам противодействия терроризму, борьбе с его финансированием.

Лукаш также сообщила, что для обсуждения вопросов в том числе борьбы с терроризмом запланирована отдельная сессия. "В этом году будет один необычный формат: еще до церемонии открытия пройдет отдельная встреча, неформальная дискуссия, в которой будут участвовать только лидеры G20, без приглашенных стран и глав международных организаций, и она будет посвящена вопросам политического досье - борьбе с терроризмом и оргпреступностью, региональным конфликтам и другим чувствительным темам". "Это личное решение канцлера, она хотела бы начать с этого саммит, обсудить эти вопросы в закрытом формате, а потом перейти к обычной повестке G20", - пояснила шерпа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде в Московском регионе
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу
5
Бундестаг одобрил закон о легализации однополых браков
6
Социал-демократы добились голосования по легализации однополых браков в обход Меркель
7
Режим ЧС введен в пострадавшем от осадков районе Челябинской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама