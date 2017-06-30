Шерпа РФ: теме борьбы с терроризмом посвятят отдельную встречу на G20

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проблематика противодействия терроризму будет обсуждаться в ходе отдельной сессии на предстоящем 7-8 июля саммите "двадцатки". Об этом сообщила в интервью ТАСС представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш. По ее словам, эти вопросы будут отражены в итоговом коммюнике лидеров, но, возможно, и принятие отдельного заявления по этому поводу.
"Немецкое председательство рассматривает вариант отдельного заявления на эту тему, возможно, как дополнения к общему итоговому коммюнике", - сказала она, отметив, что в той или иной форме упоминание антитеррористических усилий "безусловно, будет". "Окончательно это будет решено уже накануне саммита", - добавила шерпа, напомнив, что регулярная работа G20 посвящена прежде всего экономическим аспектам противодействия терроризму, борьбе с его финансированием.
Лукаш также сообщила, что для обсуждения вопросов в том числе борьбы с терроризмом запланирована отдельная сессия. "В этом году будет один необычный формат: еще до церемонии открытия пройдет отдельная встреча, неформальная дискуссия, в которой будут участвовать только лидеры G20, без приглашенных стран и глав международных организаций, и она будет посвящена вопросам политического досье - борьбе с терроризмом и оргпреступностью, региональным конфликтам и другим чувствительным темам". "Это личное решение канцлера, она хотела бы начать с этого саммит, обсудить эти вопросы в закрытом формате, а потом перейти к обычной повестке G20", - пояснила шерпа.