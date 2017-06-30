Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шерпа России в G20 не сомневается в успехе предстоящего саммита "двадцатки"

Политика
30 июня, 10:05 UTC+3

Саммит G20 пройдет с 7 по 8 июля в Гамбурге

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Саммит Группы двадцати, который состоится 7-8 июля в Гамбурге, будет успешным. Такой прогноз за неделю до встречи лидеров в интервью ТАСС дала представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш.

Отвечая на вопрос о том, каким будет предстоящий саммит, российский представитель в "двадцатке" уверенно заявила: "Однозначно - незаурядным и очень успешным". Лукаш, которая участвовала в подготовке всех 12 саммитов G20 с момента создания этого формата, сначала в качестве помощника, затем заместителя и теперь шерпы России, поблагодарила немецкое председательство за интенсивную работу в этом году. "С нетерпением ждем гамбургского саммита", - сказала она .

По признанию Лукаш, непосредственно перед саммитом еще предстоит последний раунд консультаций шерп. "Согласования итогового коммюнике продлится, наверное, в течение трех дней и ночей, как это обычно происходит", - отметила она. По ее словам, документы и договоренности касаются самых разных направлений работы "двадцатки" - в финансовой сфере, в цифровой экономике, в сфере занятости. "Все они будут содействовать укреплению роста экономик наших стран и улучшению качества жизни граждан", - уверена шерпа.

Лукаш рассказала, что на саммите "по традиции, встречи лидеров будут закрытыми: лишь на выступлении председателя саммита присутствуют журналисты". "Официальное открытие саммита планируется на середину дня 7 июля; первая сессия традиционно будет посвящена вопросам глобального роста экономики", - сообщила она.

"Но в этом году будет один необычный формат: еще до церемонии открытия пройдет отдельная встреча, неформальная дискуссия, в которой будут участвовать только лидеры G20, без приглашенных стран и глав международных организаций. Она будет посвящена вопросам политического досье - борьбе с терроризмом и оргпреступностью, региональным конфликтам и другим чувствительным вопросам", - сказала шерпа РФ. "Это личное решение канцлера; она хотела бы начать с этого саммит, обсудить эти вопросы в закрытом формате, а потом перейти к обычной повестке G20", - пояснила Лукаш.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде в Московском регионе
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу
5
Бундестаг одобрил закон о легализации однополых браков
6
Социал-демократы добились голосования по легализации однополых браков в обход Меркель
7
Режим ЧС введен в пострадавшем от осадков районе Челябинской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама