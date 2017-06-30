Шерпа России в G20 не сомневается в успехе предстоящего саммита "двадцатки"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Саммит Группы двадцати, который состоится 7-8 июля в Гамбурге, будет успешным. Такой прогноз за неделю до встречи лидеров в интервью ТАСС дала представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш.

Отвечая на вопрос о том, каким будет предстоящий саммит, российский представитель в "двадцатке" уверенно заявила: "Однозначно - незаурядным и очень успешным". Лукаш, которая участвовала в подготовке всех 12 саммитов G20 с момента создания этого формата, сначала в качестве помощника, затем заместителя и теперь шерпы России, поблагодарила немецкое председательство за интенсивную работу в этом году. "С нетерпением ждем гамбургского саммита", - сказала она .

По признанию Лукаш, непосредственно перед саммитом еще предстоит последний раунд консультаций шерп. "Согласования итогового коммюнике продлится, наверное, в течение трех дней и ночей, как это обычно происходит", - отметила она. По ее словам, документы и договоренности касаются самых разных направлений работы "двадцатки" - в финансовой сфере, в цифровой экономике, в сфере занятости. "Все они будут содействовать укреплению роста экономик наших стран и улучшению качества жизни граждан", - уверена шерпа.

Лукаш рассказала, что на саммите "по традиции, встречи лидеров будут закрытыми: лишь на выступлении председателя саммита присутствуют журналисты". "Официальное открытие саммита планируется на середину дня 7 июля; первая сессия традиционно будет посвящена вопросам глобального роста экономики", - сообщила она.

"Но в этом году будет один необычный формат: еще до церемонии открытия пройдет отдельная встреча, неформальная дискуссия, в которой будут участвовать только лидеры G20, без приглашенных стран и глав международных организаций. Она будет посвящена вопросам политического досье - борьбе с терроризмом и оргпреступностью, региональным конфликтам и другим чувствительным вопросам", - сказала шерпа РФ. "Это личное решение канцлера; она хотела бы начать с этого саммит, обсудить эти вопросы в закрытом формате, а потом перейти к обычной повестке G20", - пояснила Лукаш.