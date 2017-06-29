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Песков не уточнил, поступило ли в Кремль предложение премьера о продлении контрсанкций

Политика
29 июня, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь не стал рассуждать о том, какие конкретно меры возможны в качестве ответа на санкции

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос о том, поступил ли в Кремль уже проект документа о продлении ответных мер России на европейские санкции.

"Пока не располагаю информацией" - сказал он журналистам.

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Песков пояснил, что он находился на переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом Вьетнама, в связи с чем не может сказать, поступили ли соответствующие документы в Кремль.

Пресс-секретарь не стал также рассуждать о том, какие конкретно меры возможны в качестве ответа на санкции. "Возможны разные нюансы, это зависит от того, что предлагает правительство, ведь они (предложения) оттуда идут, все комментарии нужно там спрашивать", - сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что кабмин внесет президенту предложение о продлении контрсанкций на один год до 31 декабря 2018 года.

Он напомнил, что накануне Евросоюз продлил санкции в отношении России. По его словам, вопрос о продлении российских ответных мер он обсудил с Путиным.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России
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