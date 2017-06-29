Песков не уточнил, поступило ли в Кремль предложение премьера о продлении контрсанкций

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос о том, поступил ли в Кремль уже проект документа о продлении ответных мер России на европейские санкции.
"Пока не располагаю информацией" - сказал он журналистам.
Песков пояснил, что он находился на переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом Вьетнама, в связи с чем не может сказать, поступили ли соответствующие документы в Кремль.
Пресс-секретарь не стал также рассуждать о том, какие конкретно меры возможны в качестве ответа на санкции. "Возможны разные нюансы, это зависит от того, что предлагает правительство, ведь они (предложения) оттуда идут, все комментарии нужно там спрашивать", - сказал он.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что кабмин внесет президенту предложение о продлении контрсанкций на один год до 31 декабря 2018 года.
Он напомнил, что накануне Евросоюз продлил санкции в отношении России. По его словам, вопрос о продлении российских ответных мер он обсудил с Путиным.