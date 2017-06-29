МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент России принял Генри Киссинджера, который находится в России для участия в конференции "Примаковские чтения", - сказал Песков.

"На протяжении многих лет Путин и Киссинджер сохраняют теплые личные отношения и в случаях, когда предоставляется возможность, встречаются", - напомнил пресс-секретарь.