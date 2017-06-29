Лавров провел телефонный разговор с Тиллерсоном

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном "актуальные вопросы российско-американской повестки дня". Об этом сообщили в четверг в МИД РФ по итогам беседы, состоявшейся по инициативе американской стороны.

"Вечером 29 июня по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Обсуждались актуальные вопросы российско-американской повестки дня", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США ожидается на полях саммита "двадцатки", который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.