Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров провел телефонный разговор с Тиллерсоном

Политика
29 июня, 23:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Политики обсудили "актуальные вопросы российско-американской повестки дня"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном "актуальные вопросы российско-американской повестки дня". Об этом сообщили в четверг в МИД РФ по итогам беседы, состоявшейся по инициативе американской стороны.

"Вечером 29 июня по американской инициативе состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Обсуждались актуальные вопросы российско-американской повестки дня", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США ожидается на полях саммита "двадцатки", который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина на полях саммита G20
2
Боевики взяли в плен членов миссии ООН в Ливии
3
Суд в Москве арестовал студента МГИМО по обвинению в провоцировании ДТП, где погиб байкер
4
Иранское телевидение распространило подтверждающие гибель главаря ИГ фотографии
5
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
6
СМИ: ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
7
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
Темы дня
Загрузка...
Реклама