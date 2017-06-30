Путин и Лукашенко проведут заседание Совета Союзного государства

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут в Москве очередное заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Как сообщали ранее в пресс-службе Кремля, повесткой дня, в частности, предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах. Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства.

Также лидеры двух стран проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят ключевые темы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Ожидается, что перед заседанием ВГС Путин и Лукашенко примут участие в работе Четвертого форума регионов России и Белоруссии. В этом году он посвящен развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.

Ранее планировалось, что заседание ВГС состоится в декабре 2016 года. Однако из-за ряда разногласий, в частности, по цене на поставляемый Россией природный газ, Лукашенко не счел возможным тогда приехать в РФ. Его визит в Россию состоялся только 3 апреля этого года. Однако тогда его встреча с Путиным прошла в формате обычных рабочих переговоров, а не заседания ВГС.

Госсовет является высшим органом Союзного государства. В его состав входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов России и Белоруссии. Среди его основных задач - решение важнейших вопросов развития Союзного государства, образование органов Союзного государства, назначение выборов в палату представителей парламента Союзного государства, утверждение бюджета Союзного государства, принятого его парламентом, и годовых отчетов о его исполнении; утверждение международных договоров Союзного государства, ратифицированных парламентом.