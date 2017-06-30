"Яблоко" выдвинуло кандидатов на муниципальные выборы Москвы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Региональный совет московского отделения партии "Яблоко" выдвинул 931 кандидата на участие в муниципальных выборах в 119 районах Москвы, еще в шести районах кандидаты будут выдвинуты на заседании 5 июля, передает корреспондент ТАСС.

Сформированный список кандидатов председатель "Яблока" Эмилия Слабунова назвала "первой победой". "Самое главное, почему этот список является нашей победой, потому что он демонстрирует нашу открытость", - пояснила она в ходе заседания регионального Совета. Слабунова отметила, что среди кандидатов "Яблока" не только члены партии. "Этот список показывает нашу договороспособность, мы можем работать с политическими партнерами, что отметили все, и сотрудники Дмитрия Гудкова, и сам Дмитрий", - подчеркнула председатель партии.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков ранее заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы, создал штаб по подготовке к выборам и проводил регистрацию своих сторонников, готовых баллотироваться в муниципальные депутаты Москвы на специальном сайте. Лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин, также претендующий на выдвижение кандидатом на пост мэра столицы, сообщил ТАСС, что в списке кандидатов на муниципальные выборы Москвы примерно половина предложены штабом Гудкова. Митрохин в ходе заседания регионального совета подчеркнул, что предстоящая избирательная кампания носит важный политический характер: "У нас есть еще одна исключительно важная политическая задача - мы хотим, как и четыре года назад, выдвинуть кандидата на пост мэра Москвы. Для этого, конечно, нужны подписи муниципальных депутатов, чтобы пройти [муниципальный] "фильтр" и стать кандидатом".

В ходе заседания члены регионального Совета отмечали, что среди кандидатов есть и члены партии со стажем, и активисты, и молодые люди, делающие первые шаги в политике. Среди кандидатов "Яблока" есть и глава комиссии по реформе пенитенциарной системы и взаимодействию с ОНК Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин, действующий депутат муниципального района "Отрадное".

Реакция Григория Явлинского

В свою очередь, основатель партии "Яблоко" и глава ее политического комитета Григорий Явлинский считает бессмысленным подсчеты кандидатов от "Яблока" на муниципальных выборах в Москве, которых партия выдвинула по предложению экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, потому что все они в случае победы на выборах обязались выполнять решение партии по поддержке кандидата на пост мэра Москвы.

"Все кандидаты "Яблока" на муниципальных выборах подписали меморандум, в меморандуме написано, что они выполнят решение партии [по поддержке кандидата в мэры Москвы]", - сказал Явлинский ТАСС. "Они сами добровольно сказали, что хотят идти на выборы от "Яблока". Для чего? Для того чтобы в том числе поддержать кандидата от "Яблока", - подчеркнул Явлинский.

По его словам, из 1249 человек, зарегистрировавшихся на специальном сайте Дмитрия Гудкова в качестве желающих баллотироваться в муниципальные депутаты, 888 изъявили желание баллотироваться от "Яблока".

Явлинский также предположил, что вопрос о выдвижении кандидата в мэры Москвы партия будет решать в ходе праймериз. "Все мечтали об этих праймериз, но это праймериз настоящие, не клоунада", - пообещал он.

В единый день голосования в столице состоятся выборы депутатов в 125 муниципалитетах.