Российские военные передали гуманитарную помощь беженцам в Алеппо

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АЛЕППО /Сирия/, 30 июня. /ТАСС/. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) передают беженцам из сел провинции Алеппо продуктовые наборы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель центра.
"В наборах для беженцев из захваченных террористами территорий - самое необходимое для того, чтобы кормить семьи на протяжении нескольких дней: сахар, чай, мука, говяжья тушенка; десятки таких наборов мы выдали нуждающимся в течение получаса", - сказал журналистам офицер северного отделения Центра примирения враждующих сторон в САР Александр Буланцев.
Он отметил, что в дни праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), который закончится в Сирии в предстоящую субботу, в центры беженцев в Алеппо для семей погибших военнослужащих, воспитанников детских садов, учителей и малообеспеченных семей переданы несколько тысяч продуктовых наборов.