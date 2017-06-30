ЦИК РФ передал думский мандат коммуниста Решульского экс-единороссу Курбанову

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу передал мандат депутата Госдумы от КПРФ, ставший вакантным после ухода Сергея Решульского, Ризвану Курбанову и зарегистрировал его депутатом седьмого созыва.
Курбанов баллотировался в Госдуму по региональной группе списка КПРФ, объединяющей Крым, Севастополь и Калининград. Он был депутатом Госдумы шестого созыва от фракции "Единая Россия", занимал пост зампреда комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Нижняя палата парламента приняла 23 июня постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий первого зампредседателя фракции КПРФ, депутата всех семи созывов Госдумы Сергея Решульского по его собственному желанию. Как Решульский заявил ранее ТАСС, его уход связан с состоянием здоровья.
Решульский входил в общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в ГД.