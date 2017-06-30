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Лавров и Киссинджер участвуют в "Примаковских чтениях". Видеотрансляция

Политика
30 июня, 10:45 дата обновления: 30 июня, 11:21 UTC+3

Форум, тема которого - "Мир в 2035 году", проходит с 29 по 30 июня

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Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Михаил Метцель/ТАСС

Трансляция Ruptly

В Москве с 29 по 30 июня проходят "Примаковские чтения" - крупный международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, дипломатов и политиков, носящий имя ученого и государственного деятеля академика Е.М. Примакова. Чтения проводятся в рамках партнерства с индийским Фондом исследований и анализа (Observer Research Foundation) при участии Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова Фонда Горчакова.

Тема форума - "Мир в 2035 году".

Во второй день, 30 июня, в работе мероприятия принимает участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Киссинджер, Генри Альфред
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