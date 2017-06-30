Лавров и Киссинджер участвуют в "Примаковских чтениях". Видеотрансляция

Трансляция Ruptly

В Москве с 29 по 30 июня проходят "Примаковские чтения" - крупный международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, дипломатов и политиков, носящий имя ученого и государственного деятеля академика Е.М. Примакова. Чтения проводятся в рамках партнерства с индийским Фондом исследований и анализа (Observer Research Foundation) при участии Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова Фонда Горчакова.

Тема форума - "Мир в 2035 году".

Во второй день, 30 июня, в работе мероприятия принимает участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.