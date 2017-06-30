Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

У ЦИК есть вопросы к выдвижению "Яблоком" Ройзмана на выборы главы Свердловской области

Политика
30 июня, 10:24 UTC+3

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что своевременные меры позволят потом партии "не кивать на региональные или центральные власти", которые якобы "чинят препятствия их кандидату"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Центризбирком России имеет вопросы к порядку выдвижения мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана от партии "Яблоко" на выборы губернатора Свердловской области. Об этом заявила в пятницу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Я сейчас обращаюсь к руководителям партии "Яблоко". <...> В Свердловской области у нас есть целый ряд вопросов по характеру и порядку выдвижения кандидата. Сейчас еще не поздно исправить все, я прошу руководителей "Яблока", обратитесь в ЦИК, чтобы мы детально проработали все нюансы, есть время до 21 июля чтобы все исправить", - сказала она на заседании ЦИК.

Смотрите также

Мэр Екатеринбурга Ройзман выдвинулся кандидатом в губернаторы Свердловской области

"Яблоко" и Ройзман намерены обжаловать "муниципальный фильтр" на губернаторских выборах

Политологи считают ситуацию с Ройзманом проявлением кризиса в партийной работе "Яблока"

Бюро партии "Яблоко" в среду, 21 июня, приостановило полномочия руководящих органов регионального отделения Свердловской области и выдвинуло мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на выборах губернатора Свердловской области. Это произошло после того, как 17 июня свердловское региональное отделение партии не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора из-за несогласия с кандидатурой Ройзмана. Глава регионального отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию.

Памфилова отметила, что своевременные меры позволят потом партии "не кивать на региональные или центральные власти", которые якобы "чинят препятствия их кандидату". "Вместо этого (надо - прим. ТАСС) выполнить все процедуры, как следует, чтобы кандидат был зарегистрирован, собрал подписи", - сказала она, добавив, что в рамках своей компетенции ЦИК сделает все возможное.
"Приходите, Минюст привлечем, отработаем всю процедуру. Время еще есть", - заключила глава ЦИК.

Порядок выдвижения кандидатов

По закону "О политических партиях" решения о выдвижении региональными отделениями партии кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти субъектов РФ принимаются на конференции или общем собрании региональных отделений.

Уставом партии "Яблоко" предусмотрено, что кандидата на пост главы региона выдвигает конференция регионального отделения. Вместе с тем в уставе есть пункт, гласящий, что на время приостановления деятельности руководящего органа структурного подразделения или досрочного прекращения его полномочий, полномочия руководящего органа, в том числе связанные с участием в выборах, переходят к вышестоящему коллегиальному постоянно действующему руководящему органу либо исполкому Бюро партии. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ройзман, Евгений Вадимович Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде в Московском регионе
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу
5
Бундестаг одобрил закон о легализации однополых браков
6
Социал-демократы добились голосования по легализации однополых браков в обход Меркель
7
Режим ЧС введен в пострадавшем от осадков районе Челябинской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама