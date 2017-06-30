У ЦИК есть вопросы к выдвижению "Яблоком" Ройзмана на выборы главы Свердловской области

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У ЦИК есть вопросы к выдвижению "Яблоком" Ройзмана на выборы главы Свердловской областиПолитика 30 июня, 10:24
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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Центризбирком России имеет вопросы к порядку выдвижения мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана от партии "Яблоко" на выборы губернатора Свердловской области. Об этом заявила в пятницу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Я сейчас обращаюсь к руководителям партии "Яблоко". <...> В Свердловской области у нас есть целый ряд вопросов по характеру и порядку выдвижения кандидата. Сейчас еще не поздно исправить все, я прошу руководителей "Яблока", обратитесь в ЦИК, чтобы мы детально проработали все нюансы, есть время до 21 июля чтобы все исправить", - сказала она на заседании ЦИК.
Бюро партии "Яблоко" в среду, 21 июня, приостановило полномочия руководящих органов регионального отделения Свердловской области и выдвинуло мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на выборах губернатора Свердловской области. Это произошло после того, как 17 июня свердловское региональное отделение партии не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора из-за несогласия с кандидатурой Ройзмана. Глава регионального отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию.
Памфилова отметила, что своевременные меры позволят потом партии "не кивать на региональные или центральные власти", которые якобы "чинят препятствия их кандидату". "Вместо этого (надо - прим. ТАСС) выполнить все процедуры, как следует, чтобы кандидат был зарегистрирован, собрал подписи", - сказала она, добавив, что в рамках своей компетенции ЦИК сделает все возможное.
"Приходите, Минюст привлечем, отработаем всю процедуру. Время еще есть", - заключила глава ЦИК.
По закону "О политических партиях" решения о выдвижении региональными отделениями партии кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти субъектов РФ принимаются на конференции или общем собрании региональных отделений.
Уставом партии "Яблоко" предусмотрено, что кандидата на пост главы региона выдвигает конференция регионального отделения. Вместе с тем в уставе есть пункт, гласящий, что на время приостановления деятельности руководящего органа структурного подразделения или досрочного прекращения его полномочий, полномочия руководящего органа, в том числе связанные с участием в выборах, переходят к вышестоящему коллегиальному постоянно действующему руководящему органу либо исполкому Бюро партии.