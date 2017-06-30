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Матвиенко заявила о попытках внести раскол между Россией и Белоруссией

Политика
30 июня, 10:45 дата обновления: 30 июня, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Спикер Совета Федерации отметила, что динамичное сближение двух стран возможно только при участии гражданского общества

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия фактически находятся в условиях объявленной этим двум странам информационной войны и сталкиваются с попытками внести раскол между ними. Об этом на Четвертом форуме регионов РФ и Белоруссии заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Нельзя забывать, что оба наших государства находятся в условиях фактически объявленной нам информационной войны. Не прекращаются и, полагаю, будут только усиливаться попытки внести раскол между Россией и Белоруссией, дестабилизировать внутреннюю обстановку", - подчеркнула она.

По ее словам, информационная политика Союзного государства должна соответствовать вызовам времени. "В рамках состоявшихся вчера секций достигнуты договоренности о разработке мер по совместному обеспечению информационной безопасности, проведению мероприятий против негативного информационного воздействия на население Союзного государства", - полагает сенатор.

Матвиенко также отметила, что динамичное сближение России и Белоруссии возможно только при участии гражданского общества. "Дееспособное Союзное государство нельзя создать исключительно с помощью правовых норм. Нужна твердая воля самих народов, их стремление к сближению", - добавила парламентарий.

"В связи с этим важнейшей задачей является создание в России и Белоруссии общественного консенсуса вокруг всех вопросов, касающихся интеграции наших стран. И здесь невозможно переоценить роль средств массовой информации и современных информационных технологий", - сказала она.

По мнению Матвиенко, важно внедрять новые подходы к организации единого медиапространства в рамках Союзного государства, эффективнее использовать социальные сети, постоянно работать над улучшением контента Телерадиовещательной организации Союзного государства, других союзных медиаресурсов.

Товарооборот между странами

Матвиенко полагает, что уровень товарооборота между Россией и Белоруссией остается на недостаточном уровне.

"На наших встречах мы должны откровенно говорить как об успехах, так и о проблемах. В минувшем году товарооборот между Россией и Белоруссией сократился на пять процентов. И эта тенденция наблюдается уже не первый год", - подчеркнула она.

"Хотя итоги прошедшего первого квартала внушают некоторый оптимизм, в целом уровень не такой, как нам бы хотелось", - отметила парламентарий.

По мнению спикера, Россия и Белоруссия должны сосредоточиться на поиске дополнительных эффективных точек роста. Надо усиливать взаимодействие не только в привычных отраслях, но и развивать новые направления. Особое место среди них занимают сквозные технологии и цифровая экономика, добавила Матвиенко. В связи с этим она предложила подумать над созданием в приграничных регионах совместного промышленного кластера в IT-сфере.

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Россия Белоруссия
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Матвиенко, Валентина Ивановна
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