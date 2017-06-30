Памфилова надеется на конкурентные губернаторские выборы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Выборы губернаторов в 16 регионах России, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября, должны быть конкурентными, исходя из большого количества кандидатов. Такое мнение высказала в пятницу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На выборах высших должностных лиц в 16 регионах 20 политических партий выдвинули 88 кандидатов, 78 из которых уже представили в избирательные комиссии документы о выдвижении", - сказала она на заседании ЦИК, добавив, что помимо этого в Кировской области выдвинулся один самовыдвиженец.

"Я надеюсь, судя по тенденции, которая наметилась, в регионах 10 сентября выборы губернаторов будут достаточно конкурентными, судя по количеству кандидатов", - отметила Памфилова.

Она также сообщила, что на выборы депутатов заксобраний, которые пройдут 10 сентября в шести регионах, 13 партий выдвинули 23 списка кандидатов, из них пока заверено три списка от двух партий - КПРФ и "Коммунистов России".