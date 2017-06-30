Лавров: встреча Путина и Трампа должна внести ясность в отношения РФ и США

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге должна внести ясность в вопрос взаимодействия двух стран. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

"Видим, с какой озабоченностью большинство стран мира воспринимают нынешнее ненормальное состояние этих отношений [между Россией и США], - сказал Лавров. - Рассчитываем, что встреча наших президентов в Гамбурге внесет ясность в вопрос о перспективах российско-американского взаимодействия".