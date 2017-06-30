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Лавров: встреча Путина и Трампа должна внести ясность в отношения РФ и США

Политика
30 июня, 11:12 UTC+3

Глава МИД РФ указал, что нынешнее состояние этих отношений является ненормальным

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Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге должна внести ясность в вопрос взаимодействия двух стран. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

"Видим, с какой озабоченностью большинство стран мира воспринимают нынешнее ненормальное состояние этих отношений [между Россией и США], - сказал Лавров. - Рассчитываем, что встреча наших президентов в Гамбурге внесет ясность в вопрос о перспективах российско-американского взаимодействия".

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Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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