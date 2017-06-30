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Володин: договоренности глав РФ и Вьетнама будут реализованы законодательными решениями

Политика
30 июня, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Председатель Госдумы выразил надежду, что визит вьетнамского лидера в РФ "послужит в том числе основой для дальнейшего развития отношений" двух стран

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Договоренности лидеров России и Вьетнама, достигнутые в ходе нынешнего визита в РФ президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга, будут реализованы через законодательные решения. Об этом заявил в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом республики.

Интервью

Чан Дай Куанг

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Открывая встречу, спикер выразил надежду на то, что посещение Чан Дай Куангом российского парламента "послужит в том числе основой для дальнейшего развития отношений, которые и сегодня носят очень продуктивный характер". "Мы в рамках обществ дружбы, межпарламентских коммуникаций часто встречаемся, но впервые вновь избранный президент [Вьетнама] посещает Госдуму, мы благодарны вам за это", - обратился он к собеседнику.

Володин подтвердил, что в России дорожат хорошими отношениями с вьетнамскими коллегами. "Наши отношения развиваются, и те договоренности, которые сейчас достигнуты главами наших государств, будут обязательно через законодательные решения реализованы в парламенте", - пообещал он.

"У нас многолетняя история взаимоотношений и нам крайне важно, чтобы... отношения подкреплялись в том числе межпарламентскими контактами. Когда есть поддержка президента, это дополняет и определяет вектор развития отношений", - отметил председатель Госдумы. "Думаю, что мы действительно после этого визита и встречи с вами многие вопросы сможем перевести в практическую форму реализации, о чем говорили с госпожой председателем парламента Вьетнама на встрече на Кубе", - заключил он.

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Визит президента Вьетнама в Россию
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Чан Дай Куанг Володин, Вячеслав Викторович
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