Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России, выступая в пятницу на "Примаковских чтениях", сравнил нападки со стороны США и европейских стран с анекдотом про легендарного командира дивизии Василия Чапаева.

"Помните [анекдот], как Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло, [играли в карты] и когда стали говорить у кого сколько очков, кто-то сказал: "У меня 21". Чапаев говорит: "Покажи". В ответ: "У нас принято верить на слово". И тут у Василия Ивановича поперла карта..." - рассказал Лавров.

"Вот что-то похожее сейчас происходит и с обвинениями в наш адрес, - отметил он. - Те, кто нас обвиняет в хакерских атаках, санкционированных государством, во вмешательство в избирательную кампанию США и многих европейских стран, кто обвиняет [президента Сирии Башара] Асада в использовании химического оружия, кто обвиняет нас и других во многих грехах, руководствуются этой самой максимой - что в приличном обществе принято верить на слово".

"Ну, во-первых, у нас мировое сообщество многоцветное и многогранное. А во-вторых, тот же самый президент США Рональд Рейган сказал такую фразу - "доверяй, но проверяй", - обратил внимание Лавров. - Поэтому мы будем доверять только фактам, а не верить на слово".