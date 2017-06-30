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Песков: Россия защитит своего гражданина, задержанного на Украине

Политика
30 июня, 12:47 дата обновления: 30 июня, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что тема задержания Виктора Агеева не имеет отношения к предстоящей встрече президентов России и США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия сделает все для защиты своего гражданина Виктора Агеева, задержанного на Украине, по дипломатическим каналам.

"Никаких сомнений, конечно, быть не должно: все, что законом предписывается, я имею ввиду меры по защите интересов, будет реализовано", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обычно по дипломатическим каналам законные юридические интересы наших граждан за рубежом (защищаются), поэтому ежедневно в своей деятельности Кремль этим не занимается", - сказал пресс-секретарь главы государства.

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Песков подчеркнул, что тема задержания Виктора Агеева не имеет отношения к предстоящей встрече президентов России и США.

"Я не думаю, что эта тема имеет какое-то отношение к встрече с Трампом", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля призвал "прислушиваться к заявлениям Министерства обороны" по поводу Агеева.

Ранее, как передавал ТАСС, Минобороны России опровергло сообщения Би-би-си о якобы захвате в Луганской области Украины "российского военного" Виктора Агеева. "Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 году уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов", - сказали в ведомстве.

Встреча Путина и Трампа может состояться во время саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.

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