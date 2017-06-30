Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко не подтвердила и не опровергла возможное назначение в Совфед главкома ВКС

Политика
30 июня, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

По словам спикера верхней палаты парламента, ни один регион пока не обращался с таким предложением

Поделиться
Материал из 1 страницы
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ни один из регионов не обращался в палату с предложением делегировать главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Виктора Бондарева.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Бондарев может возглавить комитет Совфеда по обороне и безопасности.

"Не могу ни отрицать, ни подтверждать эту информацию. Пока на меня ни один регион не выходил с таким предложением", - сказала Матвиенко журналистам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мой любимый Карден"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
2
Парламент Германии легализовал однополые браки
3
В кипрском городе Лимасол произошел взрыв
4
Более 30 авиарейсов задержаны, еще три отменены в аэропортах Москвы
5
Россия полностью откажется от трат Резервного фонда с 2019 года
6
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
7
Песков: вопрос о формате и времени встречи Путина и Трампа в Гамбурге прорабатывается
Темы дня
Загрузка...
Реклама