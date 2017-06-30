Матвиенко не подтвердила и не опровергла возможное назначение в Совфед главкома ВКС

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ни один из регионов не обращался в палату с предложением делегировать главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Виктора Бондарева.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Бондарев может возглавить комитет Совфеда по обороне и безопасности.
"Не могу ни отрицать, ни подтверждать эту информацию. Пока на меня ни один регион не выходил с таким предложением", - сказала Матвиенко журналистам.