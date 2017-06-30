Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин представил Путину протокол к соглашению о размещении в Сирии авиагруппы ВС РФ

Политика
30 июня, 15:02 дата обновления: 30 июня, 15:11 UTC+3

Документ был подписан в Дамаске в январе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении президенту России Владимиру Путину протокола к соглашению между РФ и САР о размещении на территории Сирии авиационной группы ВС РФ.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу... протокол к Соглашению между РФ и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории САР от 26 августа 2015 г., подписанный в г. Дамаске 18 января 2017 г.", - говорится в документе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мой любимый Карден"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
2
Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года
3
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
4
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
5
Аграмунт считает, что кампанию против него организовала Украина
6
МИД: в ПАСЕ развернута кампания по преследованию против сторонников диалога с Россией
7
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцы
Темы дня
Загрузка...
Реклама