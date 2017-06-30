Кабмин представил Путину протокол к соглашению о размещении в Сирии авиагруппы ВС РФ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении президенту России Владимиру Путину протокола к соглашению между РФ и САР о размещении на территории Сирии авиационной группы ВС РФ.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу... протокол к Соглашению между РФ и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных Сил РФ на территории САР от 26 августа 2015 г., подписанный в г. Дамаске 18 января 2017 г.", - говорится в документе.