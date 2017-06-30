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Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы

Политика
30 июня, 15:22 дата обновления: 30 июня, 15:24 UTC+3

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил генсеку СЕ Турбьёрну Ягланду, что это решение будет действовать до "безусловного восстановления в полном объеме полномочий" делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре проинформировал генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда о решении России приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год. Об этом сообщили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве.

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"Министр информировал генсекретаря Совета Европы о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы и привлек внимание Ягланда к заявлению МИД России на эту тему от 30 июня", - указали в российском дипведомстве.

Как отметили в Министерстве иностранных дел, Лавров и Ягланд обсудили также вопросы участия России в деятельности СЕ, в том числе ход ратификации Конвенции СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, а также Конвенции СЕ о едином подходе к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий.

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