Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре проинформировал генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда о решении России приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год. Об этом сообщили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Министр информировал генсекретаря Совета Европы о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы и привлек внимание Ягланда к заявлению МИД России на эту тему от 30 июня", - указали в российском дипведомстве.
Как отметили в Министерстве иностранных дел, Лавров и Ягланд обсудили также вопросы участия России в деятельности СЕ, в том числе ход ратификации Конвенции СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, а также Конвенции СЕ о едином подходе к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий.