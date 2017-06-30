МИД: в ПАСЕ развернута кампания по преследованию против сторонников диалога с Россией

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Оголтелая кампания по преследованию парламентариев, настроенных на нормализацию взаимодействия с Россией, развернута в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в заявлении МИД России, распространенном в пятницу.

Как напомнили в министерстве, в попытке "наказать" Россию за свободное волеизъявление жителей Крымского полуострова в пользу вхождения Крыма в состав РФ члены ПАСЕ в 2014-2015 годах "настолько ограничили полномочия российской парламентской делегации, что сделали невозможным ее участие в работе Ассамблеи".

"С того времени ситуация в ПАСЕ лишь деградирует: там развернута оголтелая кампания по преследованию парламентариев, настроенных на скорейшую нормализацию взаимодействия с Россией в рамках Совета Европы и сохранение инфраструктуры общеевропейского сотрудничества в соответствии с его уставом", - указали в российском дипведомстве.

Москва призывает государства Совета Европы приложить все усилия для скорейшего преодоления кризиса в ПАСЕ. "Призываем ответственные государства - члены Совета Европы приложить все усилия для скорейшего совместного преодоления кризиса в Ассамблее в целях "достижения большего единства между его Членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, и содействия их экономическому и социальному прогрессу", как это определено в Статье 1 Устава Совета Европы", - подчеркнули в дипведомстве.