Кабмин предложил Путину подписать протокол к Конвенции СЕ о предупреждении терроризма

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило предложение о подписании российской стороной дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 22 октября 2015 года. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Одобрить представленное МИД РФ… предложение о подписании дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 22 октября 2015 года. Представить президенту РФ предложение о подписании указанного дополнительного протокола", - говорится в документе.
Как сообщается на сайте Совета Европы, данный протокол устанавливает уголовную ответственность за ряд деяний, в том числе умышленное участие в террористической группе, обучение терроризму, факт выезда за границу в целях терроризма, финансирование или организацию таких поездок. Протоколом также устанавливается сеть национальных круглосуточно доступных контактных пунктов оперативного обмена информацией, указано на сайте. В настоящее время дополнительный протокол от 22 октября 2015 года подписан более 30 странами и ратифицирован в шести государствах.