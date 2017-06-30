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В Госдуме отобрали три варианта присяги при вступлении в гражданство РФ

Политика
30 июня, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Текст присяги будет утверждаться на заседании думского комитета по госстроительству и законодательству 4 июля

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Поправки о введении в закон присяги при вступлении в гражданство РФ будут обсуждаться на заседании профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 4 июля. Об этом его председатель Павел Крашенинников сообщил в пятницу ТАСС.

"В соответствии с регламентом у нас будет комитет четвертого числа, где будет обсуждаться текст присяги. Есть желание, чтобы его подписали все фракции", - сообщил глава комитета.

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Крашенинников напомнил, что в Госдуме был проведен конкурс, на который было представлено 93 варианта присяги на прием в гражданство. "Из них были выбраны 10, потом провели анкетирование среди членов рабочей группы, отобрали три варианта присяги, сегодня на основе трех этих текстов провели совещание у председателя Госдумы Вячеслава Володина. Сейчас вырабатывается единый текст присяги, исходя из того, что он должен быть лаконичным", - пояснил глава комитета. По словам, все три варианта "концептуально схожи".

Как сообщил ТАСС другой член рабочей группы по подготовке текста присяги Михаил Емельянов, лидером среди одобренных вариантов стал проект Павла Крашенинникова. "На его основе вырабатывается общий вариант", - указал Емельянов. "Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", - процитировал депутат проект предлагаемого текста.

Ранее Павел Крашенинников указывал, что тот, кто откажется от принесения клятвы, не сможет получить гражданство России. Присяга может быть окончательно введена в закон о гражданстве РФ до конца весенней сессии.

6 июня президент России Владимир Путин предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и с учетом этого опыта, а также российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги на верность стране, чтобы человек, который становится гражданином РФ, "понимал ответственность этого решения".

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