МИД РФ: доклад ОЗХО о применении химоружия в Сирии основан на сомнительных данных

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Доклад спецмиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении зарина в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года основан на сомнительных данных. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"К сожалению, по первому прочтению упомянутого документа вынуждены констатировать, что его выводы по-прежнему основаны на весьма сомнительных данных, полученных от все той же оппозиции и тех же пресловутых НПО типа "Белых касок", причем, не на месте произошедшей трагедии, а в некоей "соседней стране", - указали в министерстве. - Поэтому неудивительно, что содержание доклада спецмиссии ОЗХО носит во многом тенденциозный характер, который наводит на мысль о присутствии в деятельности этой структуры политического заказа".