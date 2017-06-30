Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" определил направления сотрудничества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июня. /ТАСС/. Члены интеграционного комитета "Россия - Донбасс" приняли решение о сотрудничестве в сфере образования и науки, а также определили главные направления совместной работы.

Об этом по итогам заседания заявил координатор комитета, депутат Государственной думы Андрей Козенко.

"К сегодняшнему дню мы подготовили проект решения и сейчас предлагается его утвердить. Первое - создать центр академического развития "Россия - Донбасс" с целью поддержать профессиональный рост научно-педагогических, научных работников. Второе - актуализировать перед министерством образования и науки РФ направления для решения проблем, связанных с сохранением научного потенциала Донбасса", - отметил Козенко.

В частности, в документе сказано, что академический центр необходим "для обмена специалистами, повышения квалификации педагогов и реализация совместных образовательных программ". На какой базе он будет действовать и где он будет расположен, предстоит определить в будущем. Чтобы сохранить научный потенциал провозглашенных республик, согласно документу, в Минобрнауки России должны оказать поддержку по нескольким направлениям.

"Оказать содействие в возможности осуществлять публикации результатов исследований научных работников Донбасса в периодических изданиях РФ <...>, разрешение научным коллективам Донбасса участвовать в конкурсах на получение грантов для научных разработок <...>, способствовать пополнению материально-технической базы образовательных учреждений Донецкой и Луганской народных республик, оказывать помощь в ликвидации дефицита учебной литературы", - зачитал текст решения Козенко.

Новые горизонты

Как отметил Козенко, на предыдущих заседаниях комитета поднимались вопросы экономические, заключались договоры между регионами ЛНР и ДНР. На данном заседании у участников была задача иного плана - наладить связи с Россией по взаимодействию в научной и образовательной сфере.

"После создания интеграционного комитета прошло несколько заседаний, прошлое проходило в городе-герое Донецке. Тогда было подписано много соглашений между регионами Донбасса, сейчас готовятся соглашения с регионами Крыма, <...> а сегодня мы подготовили документ, который поднимает проблемы науки и образования, документ, который мы в дальнейшем будем ставить перед государственными структурами, Госдумой и правительством РФ и различными объединениями общественными", - рассказал Козенко.

Перед заседанием комитета глава провозглашенной Донецкой народной республики пообщался со студентами и ознакомился с работой Ростовского государственного экономического университета. "Сегодня я встречался со студентами и думаю, что это не последняя [встреча], такие встречи нужно проводить чаще <...> формат времени был не сильно располагающим, поэтому, возможно, успели не все обсудить", - отметил Захарченко.

Опыт и взаимопомощь

Во время заседания министр образования и науки ДНР Лариса Полякова отметила, что боевые действия не повлияли на систему образования в Донбассе. "Несмотря на обстрелы, мы смогли сохранить нашу систему образования. Мы не остановили образовательный процесс ни на минуту. Да, сейчас у нас есть трудности, и сейчас мы пытаемся исправить сложившуюся ситуацию. На данный момент у нас в приоритете среднее общее образование, но у нас работа идет, разумеется, по всем направлениям", - отметила Полякова.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науки Лариса Тутова подчеркнула, что Россия готова оказать поддержку в этом направлении. "Мы со своей стороны открыты к методологическому взаимодействию и другой помощи. Мы готовы и будем вас приглашать на форумы, совещания, съезды научного и преподавательского сообщества, чтобы вы могли перенять тот опыт, что у нас есть", - рассказала Тутова.

При этом, как отметил руководитель департамента административно-правового регулирования Южного федерального университета Владимир Страхов, помощь в трудоустройстве преподавателям вузов Донбасса осуществлялась уже с 2014 года. "На данный момент у нас работают 14 сотрудников из Донбасса, есть места для студентов из Донбасса, стараемся оказывать помощь и включились в работу уже с 2014 года, когда все началось. У Донбасса мощнейший образовательный потенциал, и у нас есть простор для результативного сотрудничества", - отметил Страхов.

В свою очередь директор Московского института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов подчеркнул, что сейчас провозглашенным республикам необходимо обратить внимание на опыт стран СНГ. "Представителям ДНР и ЛНР необходимо проанализировать опыт тех стран, которые входят в СНГ и которые столкнулись с построением системы образования после выхода из СССР. Они уже прошли этот этап в прошлом, им это знакомо", - предложил Денисов.

Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" - постоянно действующая общественная структура, деятельность которой нацелена на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и РФ. Учредительное заседание комитета состоялось 17 марта 2017 года в Ливадийском дворце в Крыму. Следующая встреча запланирована на 26 августа.