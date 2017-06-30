КПРФ планирует 1 июля выдвинуть порядка 1400 кандидатов на муниципальные выборы в Москве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московское отделение КПРФ на конференции в субботу, 1 июля, выдвинет на муниципальные выборы в столице порядка 1400 кандидатов. Об этом сообщил в пятницу руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе Андрей Клычков.

"Последние списки сейчас утверждаются, проходят проверку более 1400 кандидатов", - сказал он.

Ранее глава столичного горкома партии, депутат Госдумы Валерий Рашкин сообщил, что компартия планирует выдвинуть на муниципальные выборы в Москве 1502 кандидатов - ровно по количеству замещаемых мандатов.

Клычков пояснил, что конференция в субботу станет основным этапом выдвижения, а остальных кандидатов выдвинут уже на конференциях местных отделений партии в районах. Он напомнил, что процесс выдвижения на муниципальные выборы в столице продлится до 21 июля.

Выборы муниципальных советов пройдут в единый день голосования 10 сентября в 124 столичных районах (во всех, кроме района Щукино) и в городском округе Троицк в Новой Москве.