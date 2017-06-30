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Замглавы МИД РФ и глава МИД Болгарии обсудили двусторонние отношения

Политика
30 июня, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Также Алексей Мешков и Екатерина Захариева обменялись мнениями по региональной и международной проблематике

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Алексей Мешков встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой на полях Форума Дубровник-2017. Об этом сообщили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, региональной и международной проблематике", - отметили в министерстве.

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