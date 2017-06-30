Замглавы МИД РФ и глава МИД Болгарии обсудили двусторонние отношения

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Алексей Мешков встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой на полях Форума Дубровник-2017. Об этом сообщили в пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, региональной и международной проблематике", - отметили в министерстве.