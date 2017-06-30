Россия и Белоруссия - настоящие союзники, подтвердили лидеры двух стран

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прошедшее в пятницу в Москве под руководством президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко очередное заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства завершилось принятием девяти документов.

Стороны также договорились работать над обеспечением равных условий для бизнеса российских и белорусских компаний на рынках двух стран. Путин и Лукашенко приняли участие в работе Четвертого форума регионов России и Белоруссии.

Резервы есть

У России и Белоруссии есть резервы, чтобы вернуться к прежним темпам развития двусторонней торговли и восстановления экономического роста, заявил Путин на заседании ВГС. По его словам, для этого необходимо и далее реализовывать крупные инфраструктурные проекты, совершенствовать деловой климат, снимать остающиеся между экономиками двух стран торговые и инвестиционные барьеры, а также проводить согласованную экономическую политику.

"Если мы это сделаем, наши производители смогут на равных условиях конкурировать с мировыми лидерами", - подчеркнул президент РФ. Москва и Минск, продолжил он, намерены уделить внимание укреплению сотрудничества в машиностроении, где важно наращивать собственные мощности, производство наукоемкой продукции, поддерживать перспективные проекты и инициативы, продвигать на внешние рынки совместно произведенные товары.

В области сельского хозяйства, отметил Путин, следует более энергично внедрять современные технологии, продолжать создание современных животноводческих комплексов. Кроме того, по его мнению, необходимо большее внимание уделять селекционно-генетическим центрам, наращивать экспортный потенциал аграрных комплексов двух стран.

Кроме этого, обе страны будут работать над обеспечением на своих территориях равных условий для бизнеса российских и белорусских компаний, отметил Путин. "На период 2018-2020 годов особое внимание будем уделять обеспечению равных условий для ведения бизнеса на территории России и Белоруссии, а также доступа наших компаний и предприятий на рынки друг друга", - сказал президент РФ.

Он напомнил, что чуть более двух лет назад Россия и Белоруссия одобрили приоритетные направления дальнейшего развития Союзного государства до конца 2017 года. По его словам, поставленные в этом документе задачи в основном выполнены, "удалось закрепить позитивную динамику двусторонних интеграционных процессов, многое сделано в миграционной сфере, в гармонизации законодательства в антимонопольной, налоговой и денежно-кредитной областях, для развития гуманитарных контактов". Президент РФ отметил, что Москва и Минск эффективно реализуют программу согласованных действий в области внешней политики, "как это и подобает настоящим союзникам".

Разумные предложения

Белорусский лидер на заседании ВГС выразил надежду на то, что профильные министерства России и Белоруссии продолжат дальнейшее конструктивное взаимодействие по формированию общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов. "Прежде чем мы перейдем к основному обсуждению, напомню что нами ранее в Санкт-Петербурге были согласованы принципиальные подходы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере до 2025 года. Я надеюсь на дальнейшее конструктивное взаимодействие наших отраслевых министерств относительно формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза", - сказал Лукашенко.

Кроме того, по его словам, Россия и Белоруссия проработают вопрос о возможности отмены международного роуминга между двумя странами. "Я думаю, это разумное предложение", - отметил белорусский лидер. "Давайте поручим министрам, протокольную запись такую сделаем!" - сказал Лукашенко.

Ранее в пятницу с соответствующей инициативой на проходившем в Москве Форуме регионов РФ и Белоруссии выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, по мнению которой иметь роуминг между двумя этими странами "диковато". До этого один из представителей Белоруссии на форуме посетовал, что граждане его страны, въезжая на территорию России, вынуждены оплачивать мобильную связь по тарифам международного роуминга. На заседании Высшего Госсовета Союзного государства Матвиенко также выступила перед президентами с этим предложением.

Девять документов

Особое внимание на ВГС было уделено развитию сотрудничества в сферах машиностроения и сельского хозяйства, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, подводя итоги заседания. Помимо этого, по его словам, обсуждались вопросы экономического сотрудничества. В частности, отмечалось, что в первом квартале текущего года наблюдался рост товарооборота между двумя странами, который составил порядка 30%. Госсекретарь Союзного государства выразил надежду, что такая тенденция сохранится.

"Было отмечено, что выполняется приоритетный план первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства, в 2017 году он завершается, все аспекты выполняются должным образом. Отмечена была социальная сфера, которая наиболее тесно связана с обычной жизнью людей", - сказал Рапота. Госсекретарь Союзного государства добавил, что стороны обсудили ряд вопросов, не входящих в повестку, в том числе о восстановлении Брестской крепости и вопрос финансирования мемориала советскому солдату в Ржеве. По данным Рапоты, белорусская сторона изъявила готовность принять участие в финансировании этого мемориала.

По итогам заседания ВГС было принято девять документов. Были, в том числе, подписаны постановления "О сохранении потенциала машиностроительного комплекса Союзного государства" и "О сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса Союзного государства". Также приняты постановления "Об итогах торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации за 2016 год", "О ходе выполнения приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2014-2017)" и "О ходе выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании Союзного государства на 2016-2017 годы".

В перечне документов значатся резолюция "Об итогах реализации концепции социального развития Союзного государства на 2011-2015 годы", постановление "О председателе Пограничного комитета Союзного государства", резолюция "О ходе выполнения решений Высшего государственного совета Союзного государства" и постановление "Об основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного совета Союзного государства на 2017 год".

Президенты на форуме

Перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства Путин и Лукашенко приняли участие в работе проходившего в Москве Четвертого форума регионов России и Белоруссии. В этом году он посвящен развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.

Обращаясь к участникам форума, Путин подчеркнул, что России и Белоруссии необходимо активнее внедрять цифровые технологии в промышленности. "Сегодня буквально на глазах формируется новый промышленный уклад, основанный на активном внедрении цифровых технологий, инновационных материалов, роботизации, "зеленой" энергетике. И от того, как мы с вами сможем ответить на эти технологические вызовы, будет зависеть долгосрочная конкурентоспособность наших стран, их позиции в глобальном разделении труда. Я позволю себе даже больше сказать - от этого, от того, как мы будем это делать, будет зависеть в значительной степени наша судьба", - сказал он.

По мнению российского президента, надо наращивать совместные усилия по созданию промышленных платформ, инжиниринговых центров, выстраивать гибкие кооперационные цепочки для производства наукоемкой продукции, отвечающей самым высоким мировым стандартам. Кроме того, необходимо объединять производственные, кадровые и научные потенциалы России и Белоруссии, добавил он. Одним из перспективных направлений совместной деятельности Путин назвал инновационную медицину.

В свою очередь белорусский президент призвал создавать совместные российско-белорусские производства в сфере импортозамещения. По его словам, санкции "подтолкнули Россию в очередной раз к сильнейшему движению по импортозамещению". "Мы где-то подстроились под эти темпы, под это направление, и вместе с россиянами нам сегодня проще работать по импортозамещению", - сказал он.

Кроме того, по его словам, перед Белоруссией стоит задача превратиться в IT-государство. "В ближайшее время мы примем правовые основы для подобного развития ситуации в Беларуси", - подчеркнул Лукашенко. "Эти документы правовые были подготовлены белорусами и россиянами, представлены на рассмотрение в высшие органы власти Беларуси", - отметил он, выразив уверенность в том, что проект станет общим для двух стран и внесет достойный вклад в развитие общества и экономики.

ВГС Союзного государства

Ранее планировалось, что заседание ВГС состоится в декабре 2016 года. Однако из-за ряда разногласий, в частности, по цене на поставляемый Россией газ Лукашенко не счел возможным тогда приехать в РФ. Его визит в Россию состоялся только 3 апреля этого года. Однако тогда его встреча с Путиным прошла в формате обычных рабочих переговоров, а не заседания ВГС.

Госсовет является высшим органом Союзного государства. В его состав входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов России и Белоруссии. Среди его основных задач - решение важнейших вопросов развития Союзного государства, образование органов Союзного государства, назначение выборов в палату представителей парламента Союзного государства, утверждение бюджета Союзного государства, принятого его парламентом, и годовых отчетов о его исполнении; утверждение международных договоров Союзного государства, ратифицированных парламентом.