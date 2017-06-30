Лавров и Киссинджер обсудили текущее состояние российско-американских отношений

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-американских отношений, некоторых актуальных региональных проблемах и ключевых тенденциях мирового развития", - отметили в дипведомстве.

В Москве Киссинджер выступил в пятницу на "Примаковских чтениях". В четверг его принял в Кремле президент РФ Владимир Путин.