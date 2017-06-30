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Лавров и Киссинджер обсудили текущее состояние российско-американских отношений

Политика
30 июня, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

На встрече глава МИД РФ и бывший госсекретарь США также обменялись мнениями о некоторых актуальных региональных проблемах и ключевых тенденциях мирового развития

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-американских отношений, некоторых актуальных региональных проблемах и ключевых тенденциях мирового развития", - отметили в дипведомстве.

В Москве Киссинджер выступил в пятницу на "Примаковских чтениях". В четверг его принял в Кремле президент РФ Владимир Путин.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Киссинджер, Генри Альфред
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