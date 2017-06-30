ФСБ: двое задержанных на Украине российских пограничников сбились с маршрута

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Двое российских пограничников, задержанных на Украине, сбились с маршрута. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

"В ночь с 29 на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника Управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства", - сообщили в пресс-службе.

"Вопрос возвращения российских пограничников решается с привлечением возможностей погранпредставителей России и Украины. Надеемся, что в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники Пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию Российской Федерации", - добавили в погрануправлении. Ранее глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко на своей странице в Facebook сообщил о задержании в Херсонской области двух неизвестных, которые, по его утверждению, являются российскими пограничниками. "30 июня около 2:30 пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области, на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу", - написал Назаренко. По его словам, в ходе опроса было установлено, что "задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России".