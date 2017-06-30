Постпред РФ: доклад ОЗХО о применении в Сирии химоружия не является объективным

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Доклад спецмиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении зарина в сирийском городе Хан-Шейхун не является объективным, поскольку в ОЗХО были заранее убеждены в причастности правительства Сирии к атаке. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин 30 июня в интервью телеканалу RT.
"На самом деле нашим партнерам не нужны результаты. Они с 5 апреля были уверены в причастности правительства Сирии", - сказал он.
Шульгин добавил, что доклад оставляет без ответа ряд важных вопросов, "которые были заданы во время слушаний". "Американские коллеги уже возложили ответственность на сирийское правительство", - отметил он.
В четверг ОЗХО опубликовала доклад, в котором утверждается, что в сирийском Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. В результате его применения погибли почти 100 человек, в том числе множество детей. Теперь этот документ будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке. В комментарии МИД РФ говорится, что доклад ОЗХО о применении химоружия в Сирии основан на "сомнительных данных, полученных от все той же оппозиции и тех же пресловутых НПО".
Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.