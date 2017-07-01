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Медведев почтил память экс-канцлера Германии Коля

Политика
1 июля, 11:39 дата обновления: 1 июля, 12:26 UTC+3 СТРАСБУРГ СТРАСБУРГ 1, июля. /ТАСС

На одном самолете с премьером по личному приглашению семьи экс-канцлера прилетела вдова первого президента России Наина Ельцина

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Дмитрий Медведев в здании Европейского парламента в Страсбурге

Дмитрий Медведев в здании Европейского парламента в Страсбурге

© AP Photo/Jean-Francois Badias

СТРАСБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал дань памяти экс-канцлеру Германии Гельмуту Колю. Церемония прощания с бывшим главой германского правительства, скончавшимся 16 июня, проходит в субботу в здании Европейского парламента в Страсбурге.

Гражданская панихида организована по инициативе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента (ЕП).

Гроб с телом Коля выставлен в зале заседаний парламента и накрыт флагом Евросоюза. Почетный караул в зале несут солдаты специального батальона охраны Бундесвера и военнослужащие Еврокорпуса - независимой межгосударственной военной структуры ЕС.

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Медведев поднялся в траурную комнату, где находится гроб с телом бывшего федерального канцлера, и почтил его память минутой молчания. Вслед за главой правительства попрощаться с Колем зашла вдова первого президента РФ Наина Ельцина, которая прилета из Москвы вместе с Медведевым. Затем премьер РФ оставил запись в книге соболезнований.

Прощание с Колем проходит при максимальных для Страсбурга мерах безопасности. Все дороги вокруг квартала, где расположено здание ЕП, перекрыты, для обеспечения порядка привлечены несколько тысяч сотрудников полиции и жандармерии. На время проведения траурной церемонии также блокированы несколько основных шоссе, ведущих к городу, включая трассу, соединяющую Страсбург с аэропортом. Прекращена на несколько часов и навигация по Рейну.

В общей сложности на церемонию приглашены приблизительно 1,4 тыс. гостей в составе около 40 делегаций от разных стран и международных организаций. Среди тех, кто приехал на церемонию прощания с Колем, - президенты Австрии, Албании, Германии, Литвы, Польши, Украины и Франции, премьер-министры Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Израиля, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Словении, Финляндии, Швеции, Эстонии и федеральный канцлер Германии.

Также в числе приглашенных на церемонию - король Испании Хуан Карлос I с супругой, экс-президент США Билл Клинтон, бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, экс-президент Германии Хорст Кёлер, бывшие премьеры Испании Фелипе Гонсалес и Хосе Мария Аснар, экс-премьеры Италии Сильвио Берлускони и Марио Монти, бывший эмир Катара Хамад Аль Тани, бывший председатель Еврокомиссии Жак Сантер и еще ряд политиков мирового масштаба. Евросоюз, выступающий организатором прощания, представляют главы трех основных институтов власти: спикер Европарламента Антонио Таяни, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск. Завершат церемонию выступления президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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Гельмут Коль

Биография Гельмута Коля

Гельмут Коль

Гельмут Коль занимал пост канцлера ФРГ 16 лет (с 1982 по 1998 год), ни до него, ни после ни один политик не находился во главе правительства ФРГ столько времени. В 1990 году при нем произошло падение Берлинской стены и воссоединение ФРГ и ГДР. Успешные переговоры с державами, победившими во Второй мировой войне, привели тогда к объединению Германии. После этого за Колем закрепился неофициальный титул "канцлера германского единства".

Известие о кончине бывшего канцлера пришло 16 июня. Он ушел из жизни в своем доме в родном Людвигсхафене в возрасте 87 лет. После церемонии в Страсбурге гроб с телом Коля будет отправлен в город Шпайер в земле Рейнланд-Пфальц (Германия). В Шпайерском имперском соборе состоится поминальная служба, после чего тело канцлера будет предано земле на городском кладбище.

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Ельцина, Наина Иосифовна Медведев, Дмитрий Анатольевич
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