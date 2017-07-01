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Медведев: противоречия на континенте не приближают создание общеевропейского дома

Политика
1 июля, 13:43 UTC+3 СТРАСБУРГ СТРАСБУРГ 1, июля. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что "именно единая, безопасная и благополучная Европа - наша общая цель"

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СТРАСБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признал, что противоречия на Европейском континенте не приближают его к цели создать общий дом, и призвал мировых лидеров двигаться к воплощению этой мечты.

"Берлинская стена давно разобрана на сувениры. Но ее идеологические осколки все еще разбросаны по миру. Надо признать, что сегодня из-за наших противоречий мы, к сожалению, достаточно далеки от мечты об общем доме", - сказал глава правительства РФ в субботу на церемонии прощания с бывшим федеральным канцлером Германии Гельмутом Колем.

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Биография Гельмута Коля

Вместе с тем Медведев отметил, что "именно единая, безопасная и благополучная Европа - наша общая цель". "Гельмут Коль в более трудные времена, чем сегодня, доказал, что эта цель достижима. Быть достойным наследником его трудов - ответственность, которая лежит сегодня на всех мировых лидерах", - подчеркнул премьер РФ.

Как отметил российский премьер, Коль "мыслил и действовал в общеевропейском и мировом масштабе: мечтал не только о единой Германии, но и о единой Европе". "И видел Россию ее неотъемлемой частью", - добавил он.

"Это была мечта об общем доме - без стен и колючей проволоки, без страха. Без вражды, которая разделяет континент и весь мир. Мечта о спокойствии и безопасности для всех. Когда выше наций, границ и государств ставится человек, его идеи и, конечно, общие ценности, сотрудничество и доверие", - сказал глава российского правительства.

Медведев подчеркнул: "В создании такого общего дома невозможно поставить точку, сказать, что все наконец сделано идеально". "Этим надо заниматься каждый день и заниматься вместе", - заключил премьер.

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