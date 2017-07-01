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Партия "Родина" на съезде в Петербурге объединилась с двумя непарламентскими партиями

Политика
1 июля, 16:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июля. /ТАСС

По словам председателя Алексея Журавлева, "Родина" сейчас обсуждает вопрос создания "патриотической" коалиции непарламентских партий

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Политическая партия "Родина" объединилась с непарламентскими партиями "Рожденные в СССР" и Российской социалистической партией. Соответствующее заявление было сделано в субботу на третьем всероссийском съезде "Родины" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Принципиально можно так считать, но сегодня это формальная составляющая. Это юридическая процедура, сначала им нужно выйти из состава своих партий, вступить в нашу, ликвидировать собственные [партии]. Формально это так. Мы готовы лидеров этих партий видеть в руководящих органах нашей партии", - сказал председатель "Родины" Алексей Журавлев, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, юридические процедуры могут быть завершены в течение месяца.

"Настал момент выбирать, останемся ли мы одной из многих политических партий или решаемся выйти на принципиально новый уровень работы. Мы выбрали второе. Руководство нашей партии приняло решение прекратить автономное действие и влиться в ряды "Родины", - сказал на съезде представитель Российской социалистической партии Олег Кукушкин.

"С нашей точки зрения, из непарламентских партий наиболее привлекательна для нас партия "Родина". Это реальная сила, которую мы готовы поддержать. Позиция наша такая - мы хотим усилить партию "Родина", - сказал сопредседатель партии "Рожденные в СССР" Сергей Софин.

Возможна коалиция с "Гражданской платформой"

По словам Журавлева, "Родина" сейчас обсуждает вопрос создания "патриотической" коалиции непарламентских партий, при этом, по его мнению, назрел вопрос укрупнения российских партий. "Мы к этому [коалиции] идем, потому что 72 партии, которые сегодня существуют, явно не отражают той политической действительности, которая существует. Сегодня выборное законодательство показало, какие партии способны завоевывать избирателей, этих партий не больше 15 по стране, поэтому объединение всех остальных - это логично, потому что это закон политической жизни. К сожалению, у нас нет блоков, тогда могло бы быть такое разнообразие, можно было бы блокироваться", - сказал Журавлев.

Он не исключил участие в создаваемой коалиции непарламентских партий "Гражданская платформа" и "Патриоты России". "Эта ["Гражданская платформа"] партия либерального толка, а мы консерваторы, патриоты, если хотите, цивилизованные националисты, сложно будет найти точки соприкосновения, но возможно, я этого не исключаю. С "Патриотами России" вероятность гораздо более высокая. Нам ничто не мешает объединиться, и я не исключаю этой возможности", - отметил Журавлев.

На минувшей неделе председатель федерального политкомитета "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов сообщил ТАСС, что партия планирует сотрудничать с "Родиной" на выборах в ряде регионов.

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