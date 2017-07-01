Путин обсудил с эмиром Катара дипломатический кризис

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсужден кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны продолжили "обмен мнениями по актуальным вопросам российско-катарского сотрудничества с акцентом на реализацию ряда перспективных проектов, в том числе в инвестиционной и энергетической сферах".

"Условлено о контактах на различных уровнях", - сообщили также в пресс-службе.

В Кремле подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе катарской стороны.