Путин обсудил с эмиром Катара дипломатический кризис

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
"Обстоятельно обсужден кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что стороны продолжили "обмен мнениями по актуальным вопросам российско-катарского сотрудничества с акцентом на реализацию ряда перспективных проектов, в том числе в инвестиционной и энергетической сферах".
"Условлено о контактах на различных уровнях", - сообщили также в пресс-службе.
В Кремле подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе катарской стороны.