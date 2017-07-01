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Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и Бахрейном о выдаче преступников

Политика
1 июля, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Стороны обязуются выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, влекущие выдачу

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между Россией и Бахрейном о выдаче преступников. Об этом сообщается в субботу на сайте Кремля.

Документ был подписан в Москве 27 мая 2016 года в целях развития международно-правовой базы российско-бахрейнского сотрудничества по вопросам выдачи.

В соответствии с соглашением стороны обязуются на взаимной основе выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, влекущие выдачу.

Под этими преступлениями понимаются деяния, которые по законам обеих стран являются уголовно преследуемыми и влекут за собой лишение свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание. Соглашением определяются условия, при которых осуществляется выдача лиц, совершивших преступления, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о выдаче и порядок их исполнения.

Федеральный закон принят Государственной Думой 16 июня 2017 года и одобрен Советом Федерации 28 июня 2017 года.

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