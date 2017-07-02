Ольга Алимова стала кандидатом на выборах губернатора Саратовской области от КПРФ

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КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Ольга Алимова стала кандидатом на выборах губернатора Саратовской области от партии КПРФ. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Выборы состоятся 10 сентября этого года.
"Состоялась 46-я отчетная Конференция Саратовского областного отделения пп КПРФ (II-й этап). В ходе конференции было объявлено, что Президиум ЦК КПРФ принял решение о выдвижении кандидатом в губернаторы Саратовской области Алимовой Ольги Николаевны", - уточняет пресс-служба.
Ранее с кандидатами также определилась "Единая Росси" - кандидатом от партии стал врио губернатора области Валерий Радаев. И партия ЛДПР - кандидатом на участие в выборах решением конференции был избран Станислав Денисенко.
Ольга Алимова - первый секретарь Саратовского областного комитета Коммунистической Партии Российской Федерации, член ЦК КПРФ. Депутат Государственной Думы ФС РФ шестого созыва. Родилась в Саратове, окончила Саратовский политехнический институт. После окончания политехнического института с 1975 по 1981 гг. работала по специальности мастер ЖКО, инженер-конструктор на Саратовском авиационном заводе, Саратовском заводе тяжелых зуборезных станков.