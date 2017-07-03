Председатель КНР Си Цзиньпин обсудит в России всеобъемлющее партнерство

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник отправляется с официальным визитом в Россию, в рамках которого будет обсуждаться широкий перечень вопросов всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Как сообщила пресс-служба Кремля, в центре внимания актуальные проблемы международного и регионального характера.

Китайский лидер будет находиться в России 3 и 4 июля по приглашению президента РФ Владимира Путина. В ходе этой поездки планируется подписать ряд двусторонних документов. Предполагается, что среди экономических проблем основное внимание будет уделено торговле и инвестициям, энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре и сельскому хозяйству.

Следующим пунктом политического турне Си Цзиньпина станет Германия, где он 7-8 июля примет участие в гамбургском саммите G20.

Событие года

По словам посла России в Китае Андрея Денисова, визит председателя КНР в РФ будет иметь крайне важное значение. "Это станет центральным событием в двусторонней политической повестке на этот год", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что лидеры двух стран в 2017 году встречались дважды: на майском форуме "Один пояс - один путь" (мероприятие, посвященное китайской инициативе Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века - прим. ТАСС) и в прошлом месяце в Астане, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина станут ключевым звеном и в плане хронологии, поскольку за ними последуют еще две встречи - на полях сентябрьского саммита БРИКС в Сямэне (восточная провинция Фуцзянь), а также в рамках мероприятия во Вьетнаме, где пройдет форум глав экономических ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Как отметил посол, в свете этих событий наблюдается трансформация российско-китайских отношений, сопровождаемая "переходом количества в качество". "Это связано не столько с торговлей как таковой, то есть обменом экспортных и импортных товаров, сколько с возрастанием во всем комплексе наших отношений крупных инвестиционных проектов", - подчеркнул Денисов.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью агентству Синьхуа отметил, что предстоящая поездка Си Цзиньпина приведет к резкой активизации контактов двух стран.

"Предстоящий в июле визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, уверен, придаст дополнительный импульс взаимодействию в различных областях и позволит приблизиться к намеченной цели - довести к 2020 году взаимный товарооборот до 200 млрд долларов", - заявил глава ведомства.

Ранее помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай сообщил, что поездка китайского лидера в Россию ознаменуется подписанием контрактов на сумму 10 млрд долларов, заключением более 10 межправительственных соглашений.

Согласно официальной статистике, в 2016 году объем торговли между РФ и Китаем вырос на 2,2% в годовом выражении, составив 69,52 млрд долларов. По данным Главного таможенного управления Китая, двусторонний товарооборот за январь-май увеличился на 26,1% в годовом выражении, составив 32,3 млрд долларов. Ожидается, что по итогам года он превысит отметку в 80 млрд долларов.

Всеобъемлющее двустороннее взаимодействие

"Российско-китайское сотрудничество охватывает практически все сферы - это энергетика и промышленность, инфраструктурные проекты и сельское хозяйство, научно- техническое взаимодействие, - подчеркнул Орешкин. - Однако нам необходимы новые механизмы сотрудничества".

Ожидается, что, помимо энергетики, после визита председателя КНР в Россию произойдет активизация контактов в сфере финансов, с гораздо большей интенсивностью будут реализовываться уже имеющиеся и новые проекты в области космоса, науки и техники, инноваций, высокоскоростных железнодорожных перевозок, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства,

Помимо экономики, одно из приоритетных направлений взаимодействия двух стран - межармейское сотрудничество, которое, несмотря на тесные контакты, не носит характер военного союзничества.

В частности, важным событием 7 июля стало утверждение в столице Казахстана дорожной карты развития взаимодействия между российскими и китайскими ВС на 2017-2020 гг. Войска РФ и Народно-освободительная армия Китая (НОАК) периодически проводят совместные военные учения, которые, как уже неоднократно подчеркивалось, не направлены против каких-либо отдельно взятых государств или территорий.

Еще более активны связи двух стран в области политики и дипломатии: Россия и КНР придерживаются сходных позиций по целому перечню ключевых проблем международного характера, в частности, касательно ситуации на Корейском полуострове, где Москва и Пекин, по словам посла РФ в Китае, "категорически исключают возможность военной эскалации, выступая за разрешение всех соответствующих вопросов путем мирных переговоров".

По словам Денисова, российско-китайское взаимодействие на политической арене способствует стабилизации глобальной обстановки, поскольку "оказывает отрезвляющее влияние на партнеров по международным организациям".

"Это позволяет, например, проводить достаточно близкую линию по различным аспектам повестки дня", - пояснил он. Дипломат отметил, что КНР "стремится играть рельефную роль" в выстраивании новой мировой политической архитектуры, и в целом это имеет позитивное значение.

Как проинформировало посольство России в Китае, в последнее время наблюдается активизация взаимных поездок: специалисты целого ряда китайских компаний отправляются в Москву, соответственно их коллеги из РФ приезжают в Пекин. Обозреватели расценивают это как одно из свидетельств усиления обоюдных интересов, расширения их рамок.

Стратегическое партнерство на новом уровне

Как отмечают в одной из последних статей обозреватели агентства Синьхуа, предстоящий визит председателя КНР в Россию будет сфокусирован на укреплении стратегических партнерских отношений, что, как ожидается, приведет к существенному расширению сферы двусторонних торгово- экономических контактов, которые к тому же "примут новый, более качественный характер".

"На фоне все более интенсивного взаимодействия на высоком уровне наблюдается устойчивый прогресс в развитии двустороннего прагматического сотрудничества. Это касается как межличностных контактов, так и межправительственных и неофициальных связей, претерпевающих бурное развитие", - прокомментировал сложившиеся тенденции посол Китая в РФ Ли Хуэй.

В материалах местных СМИ отмечается, что за последние четыре года, начиная с момента, когда Си Цзиньпин официально вступил в должность главы государства, российско-китайские двусторонние отношения, в особенности партнерские контакты, претерпели значительные позитивные изменения. Судя по смысловой окраске статей, в целом Пекин настроен весьма оптимистично: согласно анализу Китайской академии общественных наук, экономика РФ "демонстрирует положительную динамику, наблюдаются позитивные изменения в реальном секторе".

Предполагается, что это придаст взаимодействию с Россией особый, еще более перспективный характер.

"Большие возможности возникают в плане сопряжения инициативы КНР "Один пояс - один путь" и российского Евразийского экономического сообщества - эта тема также фигурирует в повестке дня предстоящих переговоров лидеров Китая и РФ", - сообщает Синьхуа. Ранее глава МИД КНР Ван И отметил, что за последнее время стороны проделали в данном направлении большую работу.

Согласно программе визита, деталями которой поделился с журналистами Ли Хуэйлай, после завершения переговоров Путина и Си Цзиньпина в Москве лидеры двух стран выступят с коммюнике, посвященном перспективам реализации Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы.

Среди ключевых направлений партнерства России и Китая - совместное освоение Арктики, в рамках которого планируется развивать Северный морской путь, реализовать ряд инфраструктурных проектов в сфере логистики, в области добычи полезных ископаемых, туризма и научно-исследовательской деятельности.

Еще одна перспективная ниша - участие КНР в развитии российского Дальнего Востока: в последнее время власти РФ обсуждают целый ряд аспектов двустороннего сотрудничества по реализации там проектов с присутствием китайского капитала. Предполагается, что все эти вопросы станут предметом обсуждения в ходе предстоящего визита.

Ожидается, что, помимо энергетики и торговли, нынешняя поездка Си Цзиньпина окажет стимулирующее воздействие на кооперацию России и КНР в сфере коммуникаций, народного образования и СМИ.