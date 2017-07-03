Рябков: затягивание США вопроса с дипсобственностью РФ приведет к зеркальному ответу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Затягивание Вашингтоном ситуации вокруг изъятой российской дипломатической собственности приведет к зеркальным ответным мерам. Об этом заявил в интервью газете "Известия" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никакого движения [вокруг ситуации с дипломатической собственностью] нет. Наши постоянные обращения к Вашингтону с требованием без каких-либо условий незамедлительно вернуть нашу собственность, которая защищена дипломатическим иммунитетом, эффекта не дают", - констатировал дипломат. По его словам, США, с правовой точки зрения, "грубейшим образом нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях".

"И они действуют вразрез даже с собственным правом, которое исключает подобное посягательство на частную собственность, - отметил Рябков. - Она была приобретена еще СССР, а потом переоформлена на Россию. Здесь не может быть иного толкования или прочтения". Заместитель министра подчеркнул, что это "вопиющее нарушение правовых норм".

Он обратил внимание, что Москва взывает к "здравому смыслу и осознанию американской стороной ясных правил международного общения". "Пока эффекта нет, американцы упрямо стоят на своем, что заставляет нас задумываться об ответных мерах, - заявил Рябков. - Зеркальность - один из основополагающих принципов межгосударственного общения в ситуациях, когда наносится ущерб интересам другой стороны".

"Поэтому я совершенно не исключаю зеркальные меры. Более того, мы неоднократно предупреждали американскую сторону, что дальнейшее затягивание положительного решения этого вопроса приведет к соответствующим ответным мерам, в том числе зеркальным", - подчеркнул дипломат.

Рябков также пояснил, что Москва не отменяла российско-американские консультации на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств раз и навсегда, они будут возобновлены в должный момент. Как напомнил дипломат, его встреча с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, намеченная на 23 июня в Санкт-Петербурге, не состоялась по инициативе российской стороны.

"Мы ее не отменили раз и навсегда. Мы ее отложили, - указал дипломат. - 20 июня администрация США существенно расширила списки российских граждан и юридических лиц, находящихся под американскими санкциями. Сделала это без всяких оснований".

По его словам, Москву совершенно не убеждают объяснения, что администрация проводит регулярные обзоры своей санкционной политики. "Нам все равно, какие там проводятся обзоры, - подчеркнул Рябков. - Расширение санкционных списков - это удар, и мы не могли не отреагировать". Еще одной причиной, по словам дипломата, является ситуация с экспроприацией дипсобственности.

Рябков подчеркнул, что "представители американской администрации так и не дали конкретных предложений, что делать для выхода из неприемлемой ситуации". "Соображения на этот счет нам обещали представить давно, но не сделали", - отметил дипломат.

Заместитель министра подчеркнул, что на таком политическом фоне его консультации с Шэнноном просто теряли смысл. "Мы именно отложили консультации и в должный момент, уверен, возобновим этот диалог", - указал Рябков.

В конце декабря 2016 года прежняя администрация США, которую возглавлял Барак Обама, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско и закрыв две российские дипломатические дачи (в штатах Нью-Йорк и Мэриленд). Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был закрыт 30 декабря. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняли Россию.