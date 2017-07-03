Рябков: РФ предлагает план пошагового снижения напряженности на Корейском полуострове

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия представила странам, заинтересованным в снижении напряженности на Корейском полуострове, план, предполагающий отказ от дальнейшей эскалации обстановки и постепенное снижение напряженности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

"У нас есть определенные идеи в виде конкретного плана, которым мы поделились с участниками этого процесса, - сказал он. - Мы предлагаем США отказаться от порочной логики эскалации, когда на шаг одной стороны следует контршаг, усиливающий, как предполагается, давление на противоположную сторону".

Рябков добавил, что "необходимо заморозить ситуацию, добиться некоего статус-кво, а дальше двигаться по методологии пошагового снижения напряженности и наращивания динамики в поиске политических развязок". "Дипломаты, в том числе американские, прекрасно знают эту технологию", - указал заместитель главы МИД РФ.

Он отметил, что непосредственное соседство с КНДР - один из главных факторов внимания России к этой проблеме. "При наличии политической воли со стороны США можно многого добиться совместно", - подчеркнул дипломат.

Рябков также добавил, что давление США на КНДР может в итоге вылиться в столкновение. По его словам, от этой логики надо отказываться. "С учетом раскручиваемой уже много лет кампании демонизации КНДР абстрагироваться от этой логики давления американцам трудно. Но это безальтернативный путь, - сказал дипломат. - Нажим в конечном счете может сдетонировать в столкновение".

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что такое развитие событий было бы катастрофой для значимого для всех региона. "Мы очень озабочены тем, что происходит в ситуации, которая не имеет политического и дипломатического решения уже долгое время", - сказал он.