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Рябков: у США не должно быть иллюзий, что РФ ослабит внимание к делу Ярошенко

Политика
3 июля, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Замглавы МИД РФ отметил, что Москва вновь получила отказ на перевод Ярошенко в Россию в рамках механизма конвенции Совета Европы о передаче осужденных

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Москва не ослабит внимания к делу отбывающего заключение в США российского летчика Константина Ярошенко, эта тема является одной из ключевых среди нерешенных проблем двух стран. Об этом заявил в интервью газете "Известия" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"В Вашингтоне не должно быть иллюзий, что мы ослабим внимание к судьбе Константина, - сказал он. - Эта тема среди ключевых в нашем перечне нерешенных проблем в отношениях, как и в целом весь блок вопросов о противозаконных действиях американских правоохранительных органов, которые в обход действующих договоренностей посягают на права наших граждан вплоть до их прямого похищения под надуманными предлогами".

"С нашими аргументами Вашингтон не считается, отделывается псевдозаконными отговорками", - продолжил Рябков, отметив, что Москва вновь получила отказ на перевод Ярошенко в Россию в рамках механизма конвенции Совета Европы о передаче осужденных.

"Это вызывает наше глубочайшее сожаление", - подчеркнул дипломат.

Он также вновь призвал всех граждан России перед выездом за границу тщательно обдумать, нет ли оснований у американцев под каким-то предлогом предъявить им претензии. "От произвола американских правоохранителей, к сожалению, не застрахован никто", - заключил Рябков.

Ярошенко 7 сентября 2011 года был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Туда он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты американского Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
США Россия
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